https://static.news.ru/photo/d64b2442-2269-11ea-acb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Отказываясь от продления договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, США открывают «ящик Пандоры». Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, политика Вашингтона грозит разрушением системы баланса вооружений в мире. Выход США из договора приведёт к тому, что страны, имеющие ядерное оружие, начнут его наращивать. Речь, в частности, идёт о Китае, Индии, КНДР, Пакистане.

Более того, государства, которые сегодня намеренно отказываются от обладания ядерным вооружением, также включатся в эту гонку.

Такое развитие событий окажется негативным для самих США. Однако действия американских властей свидетельствуют, что они не задумываются о будущем, сказал эксперт радио Sputnik.

Срок действия СНВ-3 истекает в начале 2021 года. Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы продлить его в любой момент. При этом он отметил, что Вашингтон также должен проявить инициативу в данном вопросе.