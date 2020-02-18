https://static.news.ru/photo/12f057fe-5268-11ea-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что это решение не обязывает РФ выплачивать компенсацию, а просто обнуляет судебный процесс против Михаила Ходорковского, начавшийся 17 лет назад.

Это решение не обязывает РФ выплачивать компенсацию, а просто обнуляет судебный процесс, возвращая всё к исходной точке, — заявил Nation News Мартынов.

Состояние Ходорковского в 2003 году оценивалось в $15 млрд, что делало его одним из богатейших людей на планете. Через два года суд признал его виновным в хищениях, мошенничестве и в уклонении от налогов, после чего ЮКОС начал процесс банкротства.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться. Кроме того, решение суда в Гааге не приведёт к аресту российских активов за рубежом, уверен руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в судах по делу ЮКОСа.