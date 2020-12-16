Эксперт рассказала, чем грозит отказ боснийцев от встречи с Лавровым

https://static.news.ru/photo/7b8cf02a-3f9c-11eb-913d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по Балканам, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Полина Соколова рассказала, к каким последствиям может привести отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича, представляющих хорватскую и мусульманскую общины, от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По её словам, сдержанная реакция российского политика на случившееся объясняется тем, что неприятие официальной позиции России со стороны двух членов президентства и одного из боснийских энтитетов — Федерации бошняков и хорватов — наблюдается давно.

Можно вспомнить, что в начале эпидемии коронавируса отказались принимать российскую гуманитарную помощь. Так что это долгосрочная позиция. И то, что сейчас нашёлся повод не встречаться с Лавровым, это не что-то чрезвычайное, — пояснила она.

Соколова подчеркнула, что данная ситуация окажет негативное влияние только на двусторонние отношения.

Эксперт также сообщила, что на официальном уровне никто не призывает пересмотреть Дейтонские соглашения. Как отмечал сам Лавров, документ нуждается в пересмотре в части избирательного законодательства, но при этом все в регионе понимают, что их суть необходимо сохранить.

На международной арене также все выступают за их сохранение, ни одна страна не выступает за их пересмотр, — добавила Соколова.

Кроме того, она отметила, что в республике до сих пор наблюдаются трудности в межнациональных отношениях, периодически возникают острые конфликтные ситуации.

Она разделена на Республику Сербскую и Федерацию мусульман и хорватов. Боснии и Герцеговине на протяжении последних лет свойственны внутриполитические кризисы. Трудно сформировать общую внешнюю политику, — уточнила эксперт.

Ключевым разделительным моментом Соколова назвала стратегическую ориентацию на евро-атлантическую интеграцию, которую не может принять Республика Сербская, передаёт НСН.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Лавров назвал несущественным инцидент с отказом боснийских политиков от встречи с ним.

Утром 15 декабря министр должен был встретиться с тремя членами президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), однако в итоге Лавров общался только с одним политиком. У министра иностранных дел РФ была запланирована встреча с Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Джаферович и Комшич отменили своё участие в мероприятии. В официальном комментарии они объяснили своё решение несогласием с прозвучавшими 14 декабря высказываниями Лаврова о Дейтонских соглашениях. Члены президиума заявили, что слова главы МИД РФ идут вразрез с официальной позицией Сараево.