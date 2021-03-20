Эксперт рассказал, к кому обращался Байден, говоря о Путине

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Слова президента США Джо Байдена, назвавшего своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей», были обращены вовсе не к нему, а к американским избирателям. Так считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов.

К кому обращался Байден? Он к Путину обращался? Думаю, что нет, потому что ему главное — показать своим избирателям, какой он батыр, такой вот настоящий... Другое его не беспокоит, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Лукьянов.

По его мнению, Байден прекрасно понимал, о чём он говорит, и на старого маразматика при этом вовсе не был похож. Кроме того, в США подтвердили осознанность сказанных слов, а также «чётко обозначили своё желание, когда им надо сотрудничать с Россией».

Как писал NEWS.ru, «Гвардия Захара Прилепина» провела акцию протеста у резиденции американского дипломата в Москве. Общественники пошли на такой шаг после резких высказываний главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам. Кроме того, они отнесли в резиденцию письмо с аналогичными требованиями.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Он также пообещал, что РФ ответит за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Путин же пожелал ему здоровья и призвал выйти на открытый диалог. Глава Белого дома отказался.