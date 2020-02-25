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Власти России изменят политику в отношении Украины после 9 мая. Такое мнение высказал израильский политэксперт Яков Кедми. По его словам, до этого дня Москва не будет предпринимать никаких действий, поскольку заинтересована в том, чтобы на праздновании 75-летия Победы собралось как можно больше мировых лидеров.

Это станет свидетельством поддержки политики России на международной арене, — считает Кедми.

В связи с этим, заявил аналитик, Россия не будет решать проблемы, возникшие из-за радикализации Украины. Эксперт подчеркнул, что главным камнем преткновения в отношениях между странами стал Донбасс. Киев на переговоры с руководителями республик не идёт. После 9 мая ситуация может измениться, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. По его мнению, властям Украины стоит задуматься, почему большинство населения Крыма приняло решение о вхождении в состав РФ.