Эксперт рассказал, чем Украине грозит запуск «Северного потока — 2»

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Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что потери украинской экономики от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят около $3 млрд. Это скажется не столько на бюджете страны, сколько на благосостоянии граждан, считает независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Вопрос заключается не в сумме ущерба, а в том, что будет с газотранспортной системой (ГТС) Украины после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения между Москвой и Киевом по транзиту газа. По мнению Суздальцева, Россия не пойдёт на дублирование условий — они являются невыгодными для российской стороны и с точки зрения цены, и с точки зрения правил прокачки газа.

По соглашению «Газпром» должен платить повышенную ставку за транспортировку газа в случае превышения установленных лимитов. Пролонгирование контракта с действующими условиями будет неприемлемо для России, но с другой стороны — в 2024 году Украина рискует не получить 40 млрд кубов российского газа, то есть минимума, который требуется украинской ГТС.

У украинцев существует отсрочка для решения проблемы в четыре года, но это небольшой срок — достаточно посмотреть на то, что прошло семь лет после Майдана, который, кажется, был только вчера, — рассказал ФБА «Экономика сегодня» Суздальцев.

Он отметил, что $3-4 млрд — это 3-4% ВВП страны, что является серьёзными деньгами для Киева. При этом нельзя забывать и о политическом контексте — транзит российского газа через Украину позволяет напоминать Европе о своей значимости. Но ЕС не может отказаться от закупок российского газа при любом состоянии российско-европейских отношений, поэтому, по словам эксперта, газовые спекуляции Киева мало затрагивают интересы Москвы.

Ещё в 1990-е годы Киеву предлагали создать консорциум на троих, куда бы вошли Россия, Украина и ЕС, для того, чтобы украинская ГТС превратилась во что-то более-менее подходящее для транспортировки, — напомнил Суздальцев.

Он добавил, что с момента независимости Украины модернизацией газопровода в стране так никто и не занимался, несмотря на то, что ГТС вышла за пределы проектных сроков эксплуатации, что грозит авариями в ближайшие годы.

Как сообщал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что властям ФРГ принципиально важно не подчиниться диктату США в вопросе об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2».