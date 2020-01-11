https://static.news.ru/photo/eaa608ae-34a6-11ea-a68e-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве обозначили позиции по злободневным вопросам.

Путин и Меркель своей встречей подтвердили необходимость решения всех вопросов в рамках международной ответственности всех стран. Не было ненужных реверансов в пользу тех или иных проблем, которые есть в наших отношениях. Международная тематика оказалась ведущей, и у Берлина с Москвой есть общие знаменатели, которые многие не хотели видеть, — цитирует Белова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Меркель назвала состоявшуюся беседу с Путиным обстоятельной. Она также подчеркнула, что, несмотря на санкции, у ФРГ и России продолжаются интенсивные контакты в сфере науки и медицины.