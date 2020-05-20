Эксперт предсказал ухудшение российско-украинских отношений

Отношения между Москвой и Киевом могут в перспективе ухудшиться из-за враждебного настроя украинской элиты и расхождений относительно ситуации в Донбассе. Об этом заявил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Он пояснил, что Россия продолжит поддерживать ДНР и ЛНР, поскольку у неё нет другого выбора. Москва будет отметать все попытки Киева победить республики и изменить условия минских договорённостей.
Эксперт также отметил, что налаживанию отношений между двумя странами препятствуют курс Украины на отказ от советского наследия и переход на стандарты НАТО. Хотя вступление страны в состав альянса в ближайшее время невозможно. Кроме того, Чеснаков напомнил о существовании крымского вопроса,
Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский назвалнеобходимостью прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что готов к диалогу по ситуации в Донбассе в любом формате.
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