Эксперт предрёк снижение транзитного потенциала Украины

15-летний контракт Венгрии и «Газпрома» на поставки газа в обход Украины негативно отразится на отношениях Будапешта и Киева, а также ухудшит положение страны в вопросах евроинтеграции. Так считает глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Безусловно, могут быть проблемы у Киева в евроинтеграционных вопросах и НАТО. Учитывая то, что венгерское руководство стремится демонстрировать в отношениях с Украиной жёсткий подход, то, скорее всего, какая-то «ответка» будет с их стороны, — цитирует эксперта РИА Новости.

По мнению Золотарёва, Венгрия стала «первой ласточкой», отказавшейся от использования украинской газотранспортной системы. В будущем есть вероятность, что по этому пути пойдут и другие страны.

И дальше нам ещё придётся столкнуться с ситуацией, когда наш транзитный потенциал будет снижаться за счёт того, что будут использоваться другие варианты, обходные газопроводы, в том числе «Северный поток — 2», — сказал политолог.

Ранее сообщалось, что украинский МИД подготовил ответ на заключение Венгрией контракта по газу в обход Украины. Как заявил глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба, Киев ответит не только отменой заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти в ближайшие дни, а также предпримет и другие шаги для защиты национальных интересов.

27 сентября Венгрия и «Газпром» подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. При этом 3,5 млрд кубометров пройдёт через Сербию и ещё 1 млрд — через Австрию.