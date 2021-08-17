России предрекли роль посредника в достижении мира в Афганистане

Россия обладает значительным опытом, который может сыграть важную роль для стабилизации обстановки в Афганистане после прихода к власти талибов. Об этом в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

По мнению специалиста, Россия является опытным и серьёзным посредником, который опирается на «взвешенную и продуманную» позицию. Как отметил Вавилов, Москва предвидела такой поворот событий в Афганистане, а потому внимательно наблюдала за обстановкой в республике и предусмотрительно вела переговоры и с афганскими властями, и с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России).

У России с восточными народами значительно больше опыта общения, есть понимание их менталитета. Поэтому России здесь принадлежит весомая роль в продвижении мира, без которого ничего не сделаешь. Воевать всю жизнь невозможно. Это как раз показывает опыт Афганистана, — считает Вавилов.

Он также уверен, что пока нет смысла и оснований для паники. Сейчас, чтобы удержаться у власти, талибы будут проводить достаточно аккуратную и осторожную линию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится с признанием режима движения «Талибан» в Афганистане. По его словам, пока преждевременно говорить о том, что Москва в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов. Лавров отметил, что Россия поддерживает начало диалога всех политических сил в стране.

Накануне движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.