https://static.news.ru/photo/a10ad942-5bb4-11ea-a420-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин создал себе «очень тяжёлое» положение в Сирии «на свою голову», считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко. По его словам, открытой войны РФ и Турции не будет, но «неприятностей мы насмотримся».

Если Кремль уйдёт из Арабской Республики, то «тогда — за что боролись? Россию и уважали на Востоке за избранную позицию», пояснил эксперт. Он добавил, что лидера САР — Башара Асада — «никто не любит», но если оставить Дамаск, то с ним вообще перестанут считаться, пишет НСН.

Малашенко убеждён, что встреча Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана должна состояться. По мнению востоковеда, сам факт переговоров подтвердит стремление сторон решить проблему в Сирии мирным путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие военные беспилотники поддерживают атаки сил террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и союзных бандформирований на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб. Действия Анкары мешают Дамаску отражать нападения боевиков. По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 29 февраля текущего года.

Несмотря на плотный огонь дронов, Сирия отбивается от радикалов и всеми силами пытается деблокировать трассу Дамаск — Алеппо, перекрытую из-за ожесточённых боёв в районе Саракеба.