Эксперт по этикету объяснила длинный стол на переговорах Путина и Макрона

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова считает, что очень длинный стол на переговорах президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона не несёт в себе символизма. Она предположила, что такая дистанция связана исключительно с антикоронавирусными мерами, пишет «ПолитЭксперт».

Сейчас все встречи проходят на значительно большем расстоянии, чем раньше. С китайским лидером в этот раз не было рукопожатий. Глава нашего протокола объяснил, что это просьба китайской стороны из-за коронавируса. Новые реалии не всегда удобные, — пояснила Грохотова.

Она также опровергла слухи о том, что таким образом Путин пытался продемонстрировать Макрону холодный приём. В качестве аргумента своей позиции Грохотова напомнила, что при заминке переводчиков в начале встречи лидер РФ обратился к Макрону на «ты» и сказал, что они давно не виделись.

Здесь мы наблюдаем аналогичную картину, как с Ангелой Меркель. Лидеры лично давно не встречались, но Владимир Владимирович отметил, что тем не менее были в тесном контакте. Подчеркнул дружеский настрой, — резюмировала эксперт,

Ранее читатели турецкого издания Haber7 обратили внимание на расстояние, на котором сидели друг от друга президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Кремле. По их мнению, таким образом Москва показала существование напряжённости между РФ и Западом и своё отношение к его лицемерию.