Эксперт по энергобезопасности ответил на слова Яценюка о ГТС Украины

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление бывшего главы кабмина Украины Арсения Яценюка, обвинившего РФ в превращении в металлолом газотранспортной системы Незалежной. Его слова приводит RT.

На Украине подход такой: «Надо отжать с России и „Газпрома“ как можно больше сейчас, а дальше будет то, что будет». И именно политизация и такой подход приводят к тому, что она (ГТС. — NEWS.ru) может превратиться в металлолом, — сказал эксперт.

Он отметил, что ситуация с ГТС — исключительно внутренняя проблема Украины. Киев сам усугубляет её, в том числе высокими тарифами на прокачку газа.

Аналитик также указал, что ГТС необходима и для снабжения газом самих украинцев. Поэтому о причастности России к её превращению в металлолом речи идти не может.

Ранее Яценюк заявил, что Киев должен настаивать на подписании именно трёхстороннего договора о транзите российского газа. Третьей стороной должна выступать Европа, которая будет отвечать в случае нарушения Россией своих обязательств.