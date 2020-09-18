Эксперт: первопричина ситуации с Навальным связана с газом

https://static.news.ru/photo/56f03eb4-f99e-11ea-9033-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Первопричина ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным заключается в стремлении вытеснить РФ с газового рынка ЕС. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН и врио директора Института научной информации по общественным наукам Алексей Кузнецов.

Ранее с комментарием по поводу инцидента с оппозиционером высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что всё происходящее подчинено тому, чтобы подорвать посильнее отношения между РФ и ЕС. Поэтому, заключил глава ведомства, не было бы ситуации с Навальным, выдумали бы чего-нибудь ещё.

Кузнецов отметил, что комментарий Лаврова по поводу происходящего правдив. Подобные процессы наблюдаются уже долгие годы в отношении любых событий. Первопричина обсуждаемого инцидента, заметил член-корреспондент РАН, заключается в недобросовестной экономической конкуренции в сфере поставок газа. После этого заинтересованные стороны ищут поводы, чтобы вытеснить Россию с европейского рынка. По словам Кузнецова, эти поводы можно найти в любой стране.

Эксперт подчеркнул, что вся ситуация напоминает события со сбитым Boeing в 2014 году, потому что так же нет результатов расследования, которое было бы сделано всесторонне и добросовестно.

Как сказал Кузнецов, история с оппозиционером не вызывает удивления. Она вписывается в логику напряжённых отношений ЕС и РФ.

Поэтому может быть расширен санкционный список против России, может быть встречные меры какие-то будут приняты, но как это всё в долгосрочном плане может отразиться на характере отношений России и ЕС — я боюсь, уже никак. По большому счёту нынешнее поколение политиков угробило исторический шанс построения общего дома в Европе. Это факт, — цитирует специалиста РИА Новости.

Кузнецов добавил, что мир сейчас устроен так, что в нём подобные ситуации, сравнимые с историей вокруг Навального, вполне закономерны.

Навальному стало плохо на борту летевшего из Томска самолёта 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Немецкие военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении, однако Германия сведения не предоставляет.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в руководстве страны никто не готов верить на слово никаким заявлениям по ситуации с Навальным.