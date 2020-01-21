https://static.news.ru/photo/04932ecc-3c81-11ea-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал новые назначения в правительство. Приоритетной задачей он назвал реализацию майских проектов и майских указов.

Предыдущая команда во главе Дмитрия Медведева начала исполнение указов президента, но многие проекты не были доведены до конца. Естественно, при отставке правительства Медведева было много вопросов о ее причине, ходили слухи, что это и недовольство исполнением майских указов и реализацией нацпроектов. В связи с этим, такие перестановки выглядят как раз усилением экономического блока, — сообщил Деев NEWS.ru.

Также он подчеркнул, что президент уверен в тех кандидатах, которых предложил Мишустин. В противном случае он бы их не утвердил, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что стали известны имена девяти зампредов нового правительства, в том числе первого заместителя премьера.