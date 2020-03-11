https://static.news.ru/photo/84fd388e-63d5-11ea-8b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ, никак не повлияет на действия российских властей и сложившуюся ситуацию. В правительства было время подготовиться и принять заградительные меры.

Такое мнение высказала кандидат политических и юридических наук, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

Мы смогли определенным образом сгруппироваться и понять, что нужно делать на межгосударственном уровне, — цитирует эксперта РИА Новости.

Сазонова считает, что объявление пандемии не оказывает никакого влияния на реальные шаги по борьбе государства с коронавирусом, тем более — у человечества были два месяца для того, чтобы подготовиться. Эпидемия в Китае идёт на спад, особенно в её эпицентре — Ухане. Возможно, Китай будет первой страной, которая справится с болезнью и наладит логистику поставок.

Самый ощутимый удар, считает эксперт, пришёлся на сферу туризма, и теперь каждая страна будет «локально решать поступающие вводные и обрабатывать их». Но объявление пандемии имеет серьёзный юридический аспект. так, можно обратиться в Торгово-промышленную палату и получить документ о том, что поставки задерживаются из-за коронавируса, что трактуется как форс-мажор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемическим. К 11 марта заражённые COVID-19 выявлены на территории 114 государств. В России зафиксировали более 20 случаев заражения.