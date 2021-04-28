Названы выгоды Кремля от признания Байденом геноцида армян

https://static.news.ru/photo/284585a2-a8cf-11eb-9a5e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После признания Джо Байденом геноцида армян в Османской империи пути назад для Вашингтона уже нет, а значит, давление продолжится до тех пор, пока Анкара не объявит о капитуляции. Что в этой ситуации предпримут Турция и России, пока неизвестно, однако выгода для Кремля прослеживается в любом случае, заявил эксперт издания «Новые известия» Виктор Кузовков.

По словам специалиста, факт признания геноцида армян является тем Рубиконом, перейдя который, американская администрация объявила войну президенту Турции Эрдогану. Фактически для Анкары это означает ультиматум. Она либо отказывается от «заигрываний» с Москвой и начинает проводить менее агрессивную внешнюю политику по периметру своих границ, либо Вашингтон начнёт прямую политическую и экономическую конфронтацию с нынешним турецким режимом.

Если с намерениями американцев всё более-менее понятно, то вот с тем, что будут делать Анкара и Москва, пока никакой ясности нет. Но скорее всего, нам нужно успокоиться самим и успокоить тех, кто уже грезит нерушимым союзом России и Турции — судя по поведению последней, она вовсе не мечтает о роли «младшего брата», — отметил Кузовков.

По его мнению, делать ставку на полноценное союзничество двух государств в этих обстоятельствах не приходится. В то же время, даже если всё закончится «всего лишь» итоговым ослаблением НАТО, то это уже будет выгодно Кремлю.

Кузовков также считает, что нельзя отрицать и появления некоторых дополнительных возможностей в области торговли оружием, военно-технического сотрудничества, укрепления экономических связей. В частности, ранее после отказа США поставлять в Турцию истребители F-35 в Анкаре всерьёз заговорили о возможности приобретения у России истребителей Су-35 или даже Су-57.

Кроме того, в условиях конфронтации с США Турция может начать действовать сообща с РФ в тех ситуациях, которые не являются абсолютно критичными для одной из сторон. Например, стороны могут договориться по Ливии, разделив её на зоны влияния и не мешая друг другу решать свои локальные задачи.

Как сообщалось, 24 апреля Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Он отметил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению». Предшественники американского лидера на посту главы государства избегали использования этого термина.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявление Байдена назвал «исторической ошибкой». Оба руководителя государств осудили решение хозяина Белого дома. Алиев при этом отметил, что заявление Байдена является неприемлемым и наносит значительный ущерб «формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».