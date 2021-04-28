Названы выгоды Кремля от признания Байденом геноцида армян

После признания Джо Байденом геноцида армян в Османской империи пути назад для Вашингтона уже нет, а значит, давление продолжится до тех пор, пока Анкара не объявит о капитуляции. Что в этой ситуации предпримут Турция и России, пока неизвестно, однако выгода для Кремля прослеживается в любом случае, заявил эксперт издания «Новые известия» Виктор Кузовков.
По словам специалиста, факт признания геноцида армян
Если с намерениями американцев всё более-менее понятно, то вот с тем, что будут делать Анкара и Москва, пока никакой ясности нет. Но скорее всего, нам нужно успокоиться самим и успокоить тех, кто уже грезит нерушимым союзом России и Турции — судя по поведению последней, она вовсе не мечтает о роли «младшего брата», — отметил Кузовков.
По его мнению, делать ставку на полноценное союзничество двух государств в этих обстоятельствах не приходится. В то же время, даже если всё закончится «всего лишь» итоговым ослаблением НАТО, то это уже будет выгодно Кремлю.
Кузовков также считает, что нельзя отрицать и появления некоторых дополнительных возможностей в области торговли оружием, военно-технического сотрудничества, укрепления экономических связей. В частности, ранее после отказа США поставлять в Турцию истребители F-35 в Анкаре всерьёз заговорили о возможности приобретения у России истребителей Су-35 или даже Су-57.
Кроме того, в условиях конфронтации с США Турция может начать действовать сообща с РФ в тех ситуациях, которые не являются абсолютно критичными для одной из сторон. Например, стороны могут договориться по Ливии, разделив её на зоны влияния и не мешая друг другу решать свои локальные задачи.
Как сообщалось, 24 апреля Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Он отметил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению». Предшественники американского лидера на посту главы государства избегали использования этого термина.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявление Байдена назвал «исторической ошибкой». Оба руководителя государств осудили решение хозяина Белого дома. Алиев при этом отметил, что заявление Байдена является неприемлемым и наносит значительный ущерб «формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».