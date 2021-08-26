Эксперт осудил политиков, называющих талибов «хорошими террористами»

Заявления некоторых политиков, называющих талибов «хорошими террористами», звучат странно и похожи на некие заклинания. Об этом на пресс-конференции в НСН заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ политолог Андрей Чупрыгин.

Эксперт подчеркнул, что нет хороших или плохих террористов, поскольку всем и так понятно, что приход к власти боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) несёт серьёзную угрозу дестабилизации соседним странам.

Афганский миграционный кризис грозит ближайшим соседям, а через Узбекистан и Таджикистан грозит России, — сказал Чупрыгин.

Он добавил, что психологический драйв от победы «Талибана» может также распространиться и на неустоявшуюся молодёжь, которая ищет себя в соседних странах с мусульманским населением.

Чупрыгин предположил, что после того как на территории Афганистана не останется «институционального оккупанта», группировки опять начнут делить территорию между собой и «Талибан» «попадёт под всеафганское колесо внутренних раздоров».

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Как сообщил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, из-за сложившейся ситуации в Афганистане Россия может оказать военную помощь своим союзникам по ОДКБ в борьбе с террористами.