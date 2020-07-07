Юрист: охрана территориальной целостности — задача каждого государства

https://static.news.ru/photo/7bfc67aa-c0f5-11ea-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Охрана территориальной целостности является задачей каждого государства, данная практика не является новой в законодательствах мира. Такое мнение выразил вице-президент Общественной палаты Владислав Гриб.

Он также подчеркнул, что необходимо оценочно подходить к понятию экстремизма и не путать деятельность экстремистскую и террористическую.

Я вообще выступаю не за жёсткость уголовного наказания, а за неотвратимость. Поэтому я считаю, что в любом случае, вне зависимости, будет ли такая статья, любое государство должно бороться за свою территориальную целостность, — сказал Гриб NEWS.ru.

Кроме того, по мнению эксперта, должна быть хорошо проработана шкала наказания: «по каким-то пунктам административная ответственность, по каким-то — уголовная».

Также Гриб отметил важность чёткой формулировки статьи во избежание злоупотребления.

Как ранее писал NEWS.ru, на рассмотрение в Государственную думу РФ внесли закононопроект, согласно которому отчуждения территорий России могут быть приравнены к экстремистской деятельности. Об этом 8 июля сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 Конституции говорится, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации <...>, не допускаются». Часто обсуждаемый вопрос о принадлежности Курильских островов относится к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.