https://static.news.ru/photo/6eafe116-2632-11ea-a03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Своим мнением о том, что может означать нападение террористов на российскую военную базу в Сирии, поделился военный эксперт Дмитрий Литовкин (младший).

В эфире радио Sputnik он оценил значение этого инцидента. Литовкин обратил внимание на то, что боевики уже не первый раз пытаются атаковать Хмеймим, в том числе используя беспилотники.

Говорить о том, что это — система, я не берусь. Военная операция в Сирии постепенно превращается в полицейскую. Понятно, что остаются группы лиц, которые будут продолжать сопротивление, пытаться оказывать давление на наших военных, но думаю, что это все уже не так серьёзно, — пояснил военный эксперт.

Литовкин при этом оценил работу российских систем ПВО. Он обратил внимание на то, что беспилотники, используемые террористами малого размера и собраны в кустарных условиях.

Если мы способны их обнаруживать и сбивать, значит, комплексы, которые охраняют нашу базу, очень эффективны, — сказал он.

Российскую базу Хмеймим боевики попытались атаковать в очередной раз 23 декабря. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Он рассказал, что террористы напали в темноте и атаковали базу с помощью беспилотников. Российские ПВО сразу же отреагировали на угрозу и уничтожили два дрона, которые двигались к Хмеймим с юго-востока. В результате инцидента никто не пострадал, а база функционирует в плановом режиме.

Как писал NEWS.ru, ранее министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Темой их беседы стала ситуация в сирийском Идлибе и Ливии.