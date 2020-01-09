https://static.news.ru/photo/2c55c92e-32ea-11ea-99df-fa163e074e61_660.jpg ЗРК «Тор» Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что российский ЗРК «Тор» мог стать причиной крушения украинского лайнера в Тегеране.

Для подобных утверждений должны быть найдены боевые части ракеты, которые застряли в этом самолёте, — как правило, это свинцовые кубики.Такое резкое падение после взлёта может быть только при потере управления в результате либо внешнего, либо внутреннего воздействия. Поэтому такое воздействие, конечно, нельзя отметать. Но, скорее всего, искать причину всех этих событий нужно в другом, — сказал Сергей Хатылев в эфире радио Sputnik.

По его словам, нужно проверить условия безопасности аэропорта, самолёта, а также проверить персонал. Он отметил, что аэродром находится в горной местности, поэтому во всех воздушных судах должен быть специальный инструктор. Однако нельзя делать выводов без данных чёрных ящиков.

Утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, основные версии крушения самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, это поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Как ранее писал NEWS.ru, французская Air France приостановила все перелёты над территориями Ирана и Ирака. Такое решение было принято в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.