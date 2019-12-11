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Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал заявление постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что отношения между РФ и ЕС вскоре ждёт «новое начало». Эксперт не разделил оптимистические взгляды дипломата.

По словам Ярыгина, ЕС является инерционным образованием. Следовательно, в скором времени перелома ждать не приходится. Он говорит, что надежды постпреда связаны с тем, что в Еврокомиссию пришло новое руководство. Однако эти люди, отмечает Ярыгин, будут во многом продолжать работать по векторам, заложенным за прошедшие пять лет.

Также специалист проговорил проблемы, которые существуют между РФ и ЕС. Он отметил, что есть разногласия, которые быстро не решить.

Я имею в виду Украину, обеспечение безопасности, расширение НАТО. Мы понимаем, что нам друг от друга нужно, мы понимаем, что заинтересованы друг в друге, но есть вопросы, по которым у нас противоположные позиции, и в краткосрочной перспективе эти вопросы не решатся, — цитирует Ярыгина радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru передавал, что отношения между Россией и Евросоюзом в скором времени получат «новое начало». Это заявление сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат заметил изменения в отношениях страны и Евросоюза уже сейчас, спустя 10 дней после начала работы нового руководства Еврокомиссии. По словам Чижова, обе стороны примут к сведению пережитый опыт. В результате сделанных выводов отношения станут «мудрыми, зрелыми и взаимоуважительными».