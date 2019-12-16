https://static.news.ru/photo/78db9e62-79be-11e9-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Президент Турции Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление Пентагона в ответ на возможное закрытие Турцией баз Инджирлик и Кюреджик для американских военнослужащих. По его словам, США следует прекратить «размахивать дубинкой» и начать проявлять гибкость по отношению к своим политическим союзникам.

Это такое миролюбивое напоминание Турции, что они являются союзниками, что не надо ссориться. Но не Турция начала ссориться, а США. Надо США проводить более гибкую политику и в отношении Турции, и в отношении других стран, а не размахивать жупелом и дубинкой, — заявил он в беседе с RT.

По его мнению, американцы должны наконец понять, что они не всесильны. Литовкин заметил, что закрытие турецких баз для американских военных может стать серьёзным ударом как для Вашингтона, так и для НАТО в целом.

Если США, а заодно и НАТО, лишатся базы Инджирлик, они потеряют опорный пункт на Ближнем Востоке. Потерять такую базу — это потерять опору на Ближнем Востоке, — резюмировал он.

Ранее представитель Пентагона прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может запретить Вашингтону использовать военные базы на территории страны. По его словам, Пентагон стремится сохранить отношения между странами, призывая при этом Анкару к более конструктивной политике в отношении российских С-400, а также некоторых других существующих разногласий, писал NEWS.ru.