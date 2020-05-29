Эксперт оценил последствия указа Трампа против социальных сетей

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В посольстве Великобритании в Москве выразили обеспокоенность задержанием нескольких российских журналистов, в числе которых был Илья Азар. В дипмиссии призвали власти РФ выполнять свои обязательства в Совете Европы и ОБСЕ.

Обеспокоены арестом Ильи Азара и задержанием ещё нескольких российских журналистов в Москве и Санкт-Петербурге, которые провели одиночные пикеты, выступив в его поддержку, — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Там...