Политика

Эксперт оценил последствия указа Трампа против социальных сетей

12:51, 29 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не имеет полномочий для запрета деятельности социальной сети Twitter. Однако его указ даст возможность пользователям, которые недовольны редакционной политикой компании, подавать иски против них иски, что, в свою очередь, приведёт к большим финансовым потерям.

Такое мнение выразил сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Феликс Лещенков

По словам эксперта, раздел 230 закона об этике в сфере коммуникации защищает операторов платформы от судебных исков.

Трамп с таким положением дел не согласен. В преамбуле к приказу говорится, что многие СМИ злоупотребляют свой защитой и модерируют информацию как хотят, социальная сеть становится создателем контента, а значит она должна нести за это ответственность, — передаёт РИА Новости слова Лещенкова.

Указ Трампа призван лишить социальные сети такой защите и призвать их отвечать за размещённую пользователями информацию.

Как ранее писал NEWS.ru, в компании Twitter заявили, что указ Дональда Трампа о регулировании социальных сетей является реакционным и политизированным.

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