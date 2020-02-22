https://static.news.ru/photo/30d1cd4e-5591-11ea-a2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Политолог прокомментировал выдвинутые США обвинения в том, что РФ распространяет дезинформацию о коронавирусе. Таким способом Вашингтон пытается заранее отмести возможные подозрения в том, что он может стоять за вспышкой болезни, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Американцы инстинктивно готовятся к тому, что в итоге рано или поздно они могут быть обвинены в этом и заранее пытаются занять позицию, что обвиняют окружающие крупные страны, — сказал РИА Новости Суздальцев.

По его мнению, такие примеры, когда, по заявлениям западных стран, РФ оказывается причастна к любой проблеме в мире или даже её виновником, «свидетельствуют о том, что западный мир и США воспринимают нас как очень опасную угрозу».

22 февраля агентство AFP со ссылкой на источники в госдепе США сообщило, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 тысяч человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения встревожена неясными случаями заражения новым типом коронавируса. Речь идёт о тех пациентах, которые не бывали в КНР или не контактировали с заражёнными. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также выразил обеспокоенность фактом распространения заболевания за пределами Китая. Это, по его мнению говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.