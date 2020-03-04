Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не сможет существенно повлиять на отношения Москвы и Киева. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Назначение Шмыгаля на пост премьер-министра если и отразится на российско-украинских отношениях, то несущественно, — отметил эксперт, добавив, что на политику Киева влияет США, Евросоюз и МВФ.
По его словам, украинская политика формируется системой, которая сложилась после «евромайдана»,
4 марта премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226. Его должность занял Денис Шмыгаль. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.
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