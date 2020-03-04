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Президент США Дональд Трамп заявил, что бизнесмен Майкл Блумберг только зря потратил деньги на попытку возглавить Соединённые Штаты, поскольку не обладал потенциалом для этого.

Таким образом Трамп прокомментировал выход Блумберга из президентской гонки после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии. Мини-Майк Блумберг только покинул президентскую гонку. Я давно бы мог...