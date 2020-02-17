https://static.news.ru/photo/f953bc14-5168-11ea-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Частичное правопреемство Российской Федерации с СССР не может быть признано, если остальные участники международного права с ним не согласятся, считает международный адвокат, эксперт по международному праву Валерий Ванин.

По его словам, на этом этапе к РФ могут возникнуть претензии на бывшую собственность Советского Союза за рубежом и на место в Совбезе ООН.

К тому же с точки зрения целесообразности сейчас неподходящее время для этого — универсальное правопреемство России и СССР уже было заявлено после распада Советского Союза, — цитирует « Ридус » Ванина.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Советский Союз является «незаконно созданным государством». Россия, по его мнению, не должна считаться преемником «репрессивно-террористических деяний» СССР, писал NEWS.ru.