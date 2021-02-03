Эксперт объяснил возможную смену позиции США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/dca4dc9e-65e7-11eb-a24c-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

Новоиспечённый президент США Джо Байден хочет улучшить отношения с Германией и Европой, в связи с чем Америка может отказаться от санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В эфире НСН Пикин отметил также, что в настоящее время совершенно очевидно: проект будет реализован, так или иначе.

Проект всё равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление, — сказал эксперт.

Что касается Украины, то её интересы, по мнению Пикина, США волнуют слабо.

Американцам, наоборот, чем беднее Украина, тем проще на неё влиять, — считает он.

Накануне Соединённые Штаты Америки впервые просигнализировали о готовности начать переговоры о снятии санкций с «Северного потока — 2» при условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно этого проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.