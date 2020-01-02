https://static.news.ru/photo/7a465284-2d36-11ea-b1fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Напоминая о Тартуском договоре, Эстония пытается привлечь к себе внимание. Такое мнение высказал доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.

Подобные заявления о территориальных спорах — это уже своего рода тренд, считает эксперт. По его словам, это также может быть связано с попыткой помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», пишет URA.RU.

Булах считает, что подобные вопросы можно обсуждать в рамках встреч глав государств в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он также предложил обсудить позицию Эстонии в рамках встреч в «нормандском формате». По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский был бы не настроен пересматривать итоги Второй мировой войны, так как его страна может лишиться части территории.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, который был заключён между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, всё ещё имеет юридическую силу.

Согласно соглашению, Эстонская Республика тогда получила часть Ленинградской и Псковской областей. Однако в 1944 году эти территории были присоединены к РСФСР. Россия считает этот договор давно утратившим юридическую силу.