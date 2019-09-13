https://static.news.ru/photo/e4cc9406-d543-11e9-88e6-fa163e074e61_660.jpg Крылатая ракета «Буревестник» Фото: Министерство обороны России

Глава Центра изучения проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал сообщения американской разведки о якобы неудачных испытаниях российской крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, американцы не первый раз занимаются дезинформацией.

Думаю, что речь идёт о намеренных вбросах в информационное пространство. Следует понимать, что неудачи в ходе испытаний оружия, основанного на новых технологиях и новых физических принципах, неизбежны, — объяснил он в беседе с URA.RU .

По его словам, США намеренно хоронят ракету, которая может стать самым мощным оружием будущего.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» провалили испытания. Согласно тестам, ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. В США считают, что это может быть связано с происшествием в Архангельской области, писал News.ru.