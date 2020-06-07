Эксперт объяснил, почему Захаровой присвоили высший дипломатический ранг

https://static.news.ru/photo/13f77116-a98c-11ea-bccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Вадимир Путин, присвоив официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла, показал, что высоко оценивает её заслуги. Такое мнение высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Такой ранг Захаровой присвоили, по-видимому, учитывая её предыдущую карьеру, в первую очередь, конечно, её нахождение на должности директора департамента, которая в центральном аппарате МИД является третьей должностной ступенькой после министра и заместителя министра, — отметил эксперт.

Бакланов подчеркнул, что ранг чрезвычайного и полномочного посла является высшей ступенью дипломатической лестницы. Всего она состоит из 11 ступеней. По его словам, ранг посла присваивается тем, кто в течение продолжительного времени успешно работают на самых высоких дипломатических должностях. Лица, получившие это звание, имеют право выезжать за рубеж с дипломатическим паспортом, даже если их карьера закончена. Таким образом, государство показывает, что этот работник ценится у себя на родине, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Захарова получила орден Почёта «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу». Аналогичных наград удостоены постпред России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.