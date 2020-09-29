Эксперт объяснил, почему Навальный не повлияет на судьбу «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/97cefd4e-0268-11eb-aa88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2/Global Look Press

Эксперт польского портала «Дифенс 24» Якуб Вех считает, что основная угроза по поводу «Северного потока-2» продолжает исходить от Соединённых Штатов. А отравление Алексея Навального на ситуации с реализацией проекта не скажется, полагает он.

Немцы вложили в этот проект слишком много, в особенности если говорить о политическом капитале. Они защищали «Северный поток — 2» во время гораздо более серьёзных кризисов: после аншлюса Крыма и катастрофы малазийского «Боинга». История с Навальным не могла склонить Берлин изменить подход, — сказал Якуб Вех в эфире Polskie Radio.

Действительно, всё больше политических сил в Германии стали заявлять о необходимости приостановить реализацию проекта из-за ситуации с Навальным. Однако они не имеют достаточного для принятия и лоббирования решений веса. А канцлер Германии Ангела Меркель сразу же заявила о разделении экономики и политики в этой связи.

«Северный поток — 2» был нужен немцам не только в рамках их внутренней политики энергетической трансформации, но и как политический рычаг, считает Вех. Будучи энергетическим хабом, Берлин получит возможность оказывать воздействие на страны, которые станут получать сырьё, благодаря «Северному потоку».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Вашингтон противодействует проекту под предлогом того, что его реализации опасна для Европы тем, что она попадёт в зависимость от России. Кроме того, Соединённые Штаты сами хотят поставлять свой сжиженный газ в Евросоюз.

По оценке польского эксперта, именно из-за действий Белого Дома газопровод может остаться пустым, даже если его удастся достроить.

Потому что из-за американских санкций ни одна компания не решится покупать идущий по этому маршруту газ. Какой окажется судьба российско-немецкого газопровода, мы узнаем, видимо, до конца года.​ Я, однако, сомневаюсь, что у газопровода есть большие шансы, — добавил Якуб Вех.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает, что тему «Северного потока — 2» нужно «реинтегрировать в более широкий вопрос» отношений с Россией. По её словам, в Евросоюзе ранее рассматривали газопровод как экономический проект, но она считает, что он одновременно «в высшей степени политический», писал NEWS.ru.