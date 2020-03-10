https://static.news.ru/photo/8313e646-6301-11ea-923f-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Поправка к Конституции России об обнулении президентских сроков, позволяющая Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года, станет своего рода страховым полисом на случай турбулентности из-за различных факторов. Такого мнения придерживается руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов.



Эксперт подчеркнул, что поправка вовсе не означает, что Путин будет вновь баллотироваться в президенты.

На мой взгляд, это говорит о том, что в этот непростой период турбулентности, которая обусловлена не столько транзитом власти в стране, сколько внешними факторами — от угрозы всемирной эпидемии до цен на нефть — есть своего рода страховой полис, — рассказал Мартынов РИА Новости.

Он добавил, что если турбулентность сохранится, а «ситуация потребует и общество призовёт», то можно будет воспользоваться этой нормой.

Деваться будет некуда, в том числе и Путину. Как бы он ни имел другую точку зрения по этому поводу, — заключил директор института.

Как писал NEWS.ru, Госдума на пленарном заседании 10 марта приняла во втором чтении проект закона об изменениях в Конституцию РФ. Документ учитывает и поправку об обнулении президентских сроков действующего российского лидера.

Сам Путин, выступая в Госдуме, заявил, что безальтернативные выборы президента не нужны стране, этот процесс должен быть конкурентным и открытым.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их после принятия поправок в Конституцию России. По её мнению, после вступления в силу обновлённого основного закона страны у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ.