Эксперт об ударе по Гяндже: Пашинян втягивает регион в войну

https://static.news.ru/photo/26cf26ae-1065-11eb-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/tcsavunma

Российский специалист по международным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал ракетный удар, который ВС Армении нанесли по Гяндже. По его мнению, армянский премьер-министр Никол Пашинян «своими действиями втягивает регион в полномасштабную войну».

Ночью Ереван произвёл террористическую атаку на мирное население Азербайджана. Очередной подлый удар по городу Гянджа не должен остаться без ответа мирового сообщества. Погибли дети, старики, женщины. Нет слов. Из-за режима Пашиняна регион втягивается в полномасштабную войну, — цитирует Михайлова «Вестник Кавказа».

В ночь на 17 октября ВС Армении нанесли ракетный удар по Гяндже, который является вторым по величине городом в Азербайджане. В результате обстрела погибли 13 мирных жителей, не менее 52 гражданских получили ранения. Как рассказали очевидцы, в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее главы минобороны Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе.