Эксперт назвала ожидаемые последствия победы Трампа

https://static.news.ru/photo/d1ae1594-1e52-11eb-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова заявила, что победа Дональда Трампа на выборах в США способна породить волну популизма по всему миру.

По её словам, при подсчёте голосов избирателей Трамп пока показывает уверенные результаты, что может свидетельствовать о «работающем» популизме, который хозяин Белого дома взял на вооружение.

Если, несмотря на коронавирус, несмотря на провал в экономике, Трамп победит и в этот раз, то какой вывод сделают из этого политики в других странах? Волна популизма пойдёт по миру, — цитирует Крашенинникову РИА Новости.

Нынешний президент США пока имеет преимущество по числу голосов избирателей (50% против 48,6% у кандидата от демократов Джо Байдена), однако собирает меньше голосов выборщиков (109 против 129).

Ранее NEWS.ru сообщал, что США при любом исходе президентских выборов останутся страной, в которой достижение консенсуса по вопросам внутренней или внешней политики станет почти невозможным. Об этом заявил политолог Лев Сокольщик. По его словам, подтверждением такой точки зрения является «беспрецедентная поляризация» политической жизни США в последние годы.