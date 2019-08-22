https://static.news.ru/photo/b5d85586-c4c2-11e9-9790-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуть Россию в G7 в обмен на Крым.

Зеленский предложил в качестве обмена то, что он не может предоставить на самом деле. Что выдаёт в нём очень неопытного политического игрока, — сказал Мухин.

По его словам, Зеленский повторяет попытки американского лидера Дональда Трампа, который также пытался «впарить» главе РФ Владимиру Путину членство в «семёрке».

Отвечая на вопрос News.ru о том, почему все пытаются вернуть Россию в G7, эксперт ответил, что сначала это делал Трамп, затем к нему присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Мерель.

Вот и Зеленский свои пять копеек вставил, хотя он-то здесь при чём? Они ничего не могут решить без России, — подчеркнул Мухин.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, связавшего участие России в G8 с возвращением Крыма и с прекращением конфликта в Донбассе.