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Россия нанесёт мощный ядерный удар по НАТО в случае, если возникнет конфликт на одной из её границ. Об этом заявил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин, комментируя заявление Генштаба РФ о подготовке Альянса к крупномасштабному военному конфликту.

Если военный конфликт произойдёт, то он возникнет из-за какого-то локального столкновения на границе, который перерастёт в ядерный конфликт, — заявил он в беседе с URA.RU.

Он пояснил, что, согласно военной доктрине, РФ оставляет за собой право нанести превентивный ядерный удар, поскольку не в состоянии обычными средствами сдержать силы Альянса.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии активных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку блока к большому военному конфликту. Он отметил, что с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, к 2024 году ожидается увеличение данного показателя на $400 млрд, писал NEWS.ru.