Эксперт назвал Совбез ООН площадкой для пиара России и США

Совет Безопасности ООН превращается в инструмент конфронтации между Россией и США на фоне растущей внешнеполитической напряжённости. Об этом Lenta.ru заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он назвал такое положение дел неизбежным, хотя и безусловно вредным для работы органа.

Эксперт отметил , что работа Совбеза оказывалась «парализована» в том числе и во времена холодной войны, когда он использовался в качестве площадки для взаимных обвинений. Эта же ситуация повторяется и сейчас.

Стороны используют трибуну Совета Безопасности для собственного пиара, для усиления давления на противоположную сторону, для демонстрации того, что их собственная позиция получает поддержку международного сообщества, а позиция противоположной стороны — нет, — заявил Суслов.

Ранее на заседании Совбеза ООН возникла острая перепалка между постпредом России при ООН Василием Небензей и его коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд. Российский дипломат был возмущён после слов о том, что Москва якобы пытается выставить Киев и Запад агрессорами, чтобы найти предлог для нападения на Украину. В ответ Небензя обвинил Томас-Гринфилд в намеренных провокациях и сказал, что Вашингтон усиливает напряжённость обстановки в регионе лживыми заявлениями.

Также Небензя обратил внимание на то, что Запад привёл «чистых нацистов» к власти на Украине и «сделал героями тех, кто сражался на стороне Гитлера». В ответ на это Томас-Гринфилд заявила о якобы агрессивном характере РФ, который Запад «наблюдал долгие годы».