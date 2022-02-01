Эксперт назвал Совбез ООН площадкой для пиара России и США

Совет Безопасности ООН превращается в инструмент конфронтации между Россией и США на фоне растущей внешнеполитической напряжённости. Об этом Lenta.ru заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он назвал такое положение дел неизбежным, хотя и безусловно вредным для работы органа.
Эксперт
Стороны используют трибуну Совета Безопасности для собственного пиара, для усиления давления на противоположную сторону, для демонстрации того, что их собственная позиция получает поддержку международного сообщества, а позиция противоположной стороны — нет, — заявил Суслов.
Ранее на заседании Совбеза ООН возникла острая перепалка между постпредом России при ООН Василием Небензей и его коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд. Российский дипломат был возмущён после слов о том, что Москва якобы пытается выставить Киев и Запад агрессорами, чтобы найти предлог для нападения на Украину. В ответ Небензя обвинил Томас-Гринфилд в намеренных провокациях и сказал, что Вашингтон усиливает напряжённость обстановки в регионе лживыми заявлениями.
Также Небензя обратил внимание на то, что Запад привёл «чистых нацистов» к власти на Украине и «сделал героями тех, кто сражался на стороне Гитлера». В ответ на это Томас-Гринфилд заявила о якобы агрессивном характере РФ, который Запад «наблюдал долгие годы».