https://static.news.ru/photo/4d6861ea-42c0-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, комментируя отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева, отметил, что этот случай должен стать показательным для всех чиновников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.

В последнее время деятельность Игнатьева сопровождали скандалы, причём сам экс-глава Чувашии предпочитал не извиняться за своё поведение, а искал себе оправдания. Он совершенно потерял связь с народом и с реальностью, — считает эксперт.

По его словам, российский лидер принял правильное решение, так как это «чёткий сигнал всем чиновникам о необходимости соблюдать элементарные нормы приличия», передаёт РИА Новости.

В середине января глава Чувашии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Поступок руководителя региона раскритиковали в СМИ и партии.

Как писал NEWS.ru, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что судьба опозорившегося, исключённого из партии и отрешённого от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».