Профессор кафедры востоковедения МГИМО доктор исторических наук Сергей Лунев считает, что Россия, Индия и Китай занимают ключевые позиции в БРИКС.
Об этом он сообщил в интервью изданию «
Очевидно, что ядром организации остается то, что было в самом начале – РИК. И Бразилия стала вести себя своеобразно, а ЮАР является достаточно слабым государством, — передаёт его слова издание.
В 2020 году председателем БРИКС стала Россия. На саммите в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил, что в качестве лидера объединения российская сторона будет уделять особенное внимание координации между странами на важнейших международных площадках, таких как ООН.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай надеется, что председательство России в БРИКС позволит усилить влиятельность объединения на международной политической арене. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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