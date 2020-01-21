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Профессор кафедры востоковедения МГИМО доктор исторических наук Сергей Лунев считает, что Россия, Индия и Китай занимают ключевые позиции в БРИКС.

Об этом он сообщил в интервью изданию « Политэксперт ». Востоковед отметил, что в группу входят страны, доминирующие в своём регионе, и имеющие возможность мягко влиять на своих соседей. Среди государств-участниц самым слабым звеном эксперт считает ЮАР, которая присоединилась к БРИКС лишь спустя пять лет после создания группы. Поэтому центральными фигурами в организации являются РФ, Индия и Китай.

Очевидно, что ядром организации остается то, что было в самом начале – РИК. И Бразилия стала вести себя своеобразно, а ЮАР является достаточно слабым государством, — передаёт его слова издание.

В 2020 году председателем БРИКС стала Россия. На саммите в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил, что в качестве лидера объединения российская сторона будет уделять особенное внимание координации между странами на важнейших международных площадках, таких как ООН.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай надеется, что председательство России в БРИКС позволит усилить влиятельность объединения на международной политической арене. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.