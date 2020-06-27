Эксперт назвал «холодной войной» американские фейки о РФ и Афганистане

https://static.news.ru/photo/9765f046-b863-11ea-a166-fa163e074e61_660.jpg Сергей Орджоникидзе Фото: oprf.ru

Появление недостоверных новостей про Россию и Афганистан в американских изданиях — попытка оказать психологическое воздействие на российских дипломатов и помешать их работе, считает экс-заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе. Ранее New York Times опубликовала статью, в которой бездоказательно утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Это связано, прежде всего, с попыткой оказания психологического воздействия на наших дипломатов путём запугивания, угроз, всевозможных каких-то фейков на основе полных небылиц. Главное — это помешать работе наших дипломатов, держать их в состоянии неуверенности, страха, — заявил РИА Новости Орджоникидзе.

Он отметил, что такими же методами в США пользовались в 1970-х годах в период холодной войны. На заявления российских дипломатов власти США, по мнению Орджоникидзе, всерьёз не отреагируют. По словам эксперта, в США «понимают только противодействие», когда им даётся симметричный ответ в Москве. Орджоникидзе также уточнил, что российские дипломаты ожидали подобное развитие событий и встретили его во всеоружии.

Как писал NEWS.ru, диппредставительство РФ в Вашингтоне сообщило, что сотрудники посольств России в США и Великобритании получают в свой адрес прямые угрозы после публикации в The New York Times статьи о том, что некое подразделение военной разведки якобы провоцировало боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) нападать на военных международной коалиции. Авторы статьи не располагают достаточной информацией о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по афганскому мирному процессу, по Сирии, КНДР, Венесуэле и Ирану, подчеркнули в посольстве. Дипломаты также потребовали ответственные за это власти США принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

К выводу о подкупе боевиков «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация) россиянами американские разведчики пришли, проанализировав 20 убийств в 2019 году. Данную информацию передали американскому лидеру Дональду Трампу и представителям Совета национальной безопасности Белого дома.