Эксперт назвал фантазиями слова генерала о «хорватском сценарии» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/884816cc-42ae-11eb-8375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал высказывание украинского генерала Виктора Назарова о том, что Украина не может действовать в Донбассе как Хорватия против Сербской Краины из-за того, что за ДНР и ЛНР стоит Россия.

Эксперт обратил внимание на то, что высокопоставленный военнослужащий вместо необходимости следования Минским соглашениям высказывает какие-то фантазии. Генерал не соблюдает субординацию, а президент Украины Владимир Зеленский неспособен контролировать поведение своих военных, считает Мезюхо.

Всё это, как мне кажется, свидетельствует о разброде и шатаниях в ВСУ, — цитирует политолога RT.

По его словам, сказанное Назаровым указывает на то, что Киев не намерен прекращать боевые действия в Донбассе.

Ранее украинский генерал Виктор Назаров заявил, что реализация «хорватского сценария», то есть привлечение миротворцев в регион, в Донбассе невозможна. Он пояснил, что за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая «находилась к ней впритык». А за спиной Хорватии были мощные вооружённые силы НАТО. Офицер считает, что в своё время попытка фронтального наступления в Донбассе была очень рискованной, поскольку могла привести к огромным потерям.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.