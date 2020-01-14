https://static.news.ru/photo/7bea82b6-36b6-11ea-ad27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о разочаровании в России. По его словам, Эстония лукавит, говоря о приверженности высоким демократическим ценностям.

Всё, чего хочет Кальюлайд, это видеть слабую Россию, которая соглашается со всем, что делает Эстония. А что касается высоких демократических идеалов, то их в Эстонии никогда не было и не будет, — заявил он в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, признание независимости Эстонии, о котором говорит Кальюлайд, не означает, что эстонцам разрешено дискриминировать русских и запрещать русские школы. Это, на его взгляд, не имеет ничего общего с демократией. Брутер добавил, что у Москвы есть свои интересы и они не совпадают с интересами Эстонии, однако власти РФ не собираются менять их в зависимости от позиции прибалтийской страны.

Потому что Россия является суверенной страной, и свой интерес формирует самостоятельно. Он не носит конфликтный характер, учитывает наличие стран-соседей, но при этом вырабатывается на суверенной основе, — резюмировал эксперт.

Ранее президент Эстонии рассказала о несбывшихся на Россию надеждах. По её словам, те изменения в настроениях, возникшие во время прихода к власти Бориса Ельцина, не оправдались. Вместе с ними рухнули и надежды на свободную и демократическую Россию.

Комментируя эти слова, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Эстония демонстрирует приверженность демократии в то время, как сама продолжает находиться в «американском стойле», писал NEWS.ru.