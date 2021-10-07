Экс-советник Трампа призвал вооружать Польшу, чтобы защититься от России

После недавнего поражения США в Афганистане Штаты потеряли лидерство на мировой арене. Чтобы восстановить свои позиции и заодно защититься от набирающей военную мощь России Вашингтону стоит увеличить присутствие своей армии в Польше и снабдить её современным американским оружием, считает бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен, слова которого передаёт «ПолитРоссия».

Администрация Байдена могла бы продемонстрировать свою солидарность с Польшей и странами Балтии, объявив об увеличении присутствия американской армии в регионе, — посоветовал О'Брайен.

Он отметил, что Вооружённые силы США, базирующиеся в Германии, недостаточно эффективны для сдерживания России из-за их удалённости от восточной границы НАТО. Поэтому он предложил Штатам и НАТО перебросить часть войск в Польшу и ускорить процесс вооружения Варшавы новейшим американским оружием.

Кроме того, быстрая модернизация вооружённых сил Варшавы, которая включает в себя приобретение истребителей F-35, современных средств ПВО и основного боевого танка Abrams, подкрепляют послание оппонентам НАТО, — пояснил политик.

Ранее российские военные учёные объяснили стратегию борьбы с американскими десантниками. По их мнению, в возможной битве с армией США россиянам поможет массивный удар беспилотниками.