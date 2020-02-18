https://static.news.ru/photo/8b059882-526b-11ea-a5df-fa163e074e61_660.jpg Леонид Невзлин Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Экс-акционеры ЮКОСа хотят добиться ареста имущества России за рубежом после победы в апелляционном суде Гаагы. Об этом заявил один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин.

Наша цель — взыскать имущество и денежные средства России в других странах. Решение Гаагского трибунала позволяет это сделать, — заявил Невзлин изданию Forbes.

Предприниматель считает, что попытки Москвы оспорить аресты приведут к затягиванию времени.

А имущества и денежных средств, принадлежащих России на Западе, в том числе в Америке, очень много, — заявил Невзлин.

По его словам, в ряде стран стоит проверить «применимость решения Гаагского суда», а в других странах будет просто добиться ареста имущества.

18 февраля апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Михаил Ходорковский считает, что в суде «проиграл именно Кремль, а не Россия».

Как сообщал NEWS.ru, глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков заявил, что Россия намерена обжаловать в Верховном суде Нидерландов решение суда в Гааге. Сенатор Андрей Клишас считает, что решение суда Гааги не должно исполняться, поскольку противоречит «российскому правопорядку».