Экс-руководитель Корпорации МСП станет первым зампредседателя ВЭБ.РФ

https://static.news.ru/photo/6c716fc6-4438-11eb-a22a-fa163e074e61_660.jpg Александр Браверман Фото: kremlin.ru

Александр Браверман, ранее занимавший пост главы Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), станет первым заместителем председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ. Об этом во вторник, 22 декабря, журналистам сообщил представитель госкорпорации.

Ранее стало известно, что генеральным директором Корпорации МСП назначен заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Отмечается, что бывший глава МСП Браверман был освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Александр Арнольдович Браверман будет назначен первым заместителем председателя ВЭБ.РФ, круг его обязанностей будет определён в ближайшее время, — передаёт ТАСС сообщение от госкорпорации.

Как ранее писал NEWS.ru, новый спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс совместно с ВЭБ.РФ создаст проектный офис. Данные сведения в разговоре с журналистами подтвердил информированный источник, близкий к государственной корпорации.

По его словам, проектный офис, в частности, будет создан под «реализацию Парижских соглашений», чтобы координировать повестки устойчивого развития на глобальном уровне.