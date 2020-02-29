https://static.news.ru/photo/c4b1a3fe-5ad7-11ea-bda6-fa163e074e61_660.jpg Лех Валенса Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Примирение Варшавы и Москвы сотрясло бы всю Европу и особенно — США. Потому что они корыстно используют нынешние разногласия, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

Он подчеркнул, что двум странам необходимо примириться, так как «эпоха раздела границ давно прошла».

Сегодня мы живём в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живём в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения, — сказал Валенса в интервью RT.

По его мнению, политикам следует «завершить этот этап и приступить к созиданию».

Ранее нынешний глава Польши Анджей Дуда обвинил Россию в международной агрессии. Он заявил, что агрессивная политика Кремля распространяется не только на соседнюю Украину, но и на другие государства.