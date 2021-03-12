Экс-премьер Украины рассказал о вымирающих городах

https://static.news.ru/photo/9c441456-83df-11eb-b65b-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: Николай Азаров/vk.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал незавидной судьбу Украины. По его словам, потери населения в республике можно измерять городами.

Он отметил, что «это беднейшая страна в Европе по всем параметрам абсолютно». По уровню нищеты, утверждает политик, Украина опередила бывших лидеров антирейтинга — Молдавию и Албанию.

Рождаемость в 2,5 раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота [2014 года] увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает, — заявил Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что уровень жизни пенсионеров даже трудно представить.

Азаров был вынужден покинуть страну после вооружённого переворота в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича и некоторым высшим чиновникам пришлось скрыться за границей. На Украине Азаров является подозреваемым в ряде преступлений, в том числе в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

Экс-премьер не раз делал критические замечания по поводу нынешнего политического курса страны. В частности, как писал NEWS.ru, он назвал американцев истинными хозяевами Украины. По его словам, именно США срежиссировали политический кризис 2014 года.