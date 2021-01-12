Экс-премьер Украины заявил, что его уволил Янукович по совету Байдена

https://static.news.ru/photo/e59f4610-54bf-11eb-987c-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: twitter.com/AzarovNikolay

Экс-премьер Украины Николай Азаров признался, что бывший лидер Незалежной Виктор Янукович отправил его в отставку по совету Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США в команде Барака Обамы.

[Виктор] Янукович меня отправил в отставку по совету [Джо] Байдена, — написал Азаров на своей странице в социальной сети Twitter.

Примечательно, что уволили главу кабмина в конце января 2014 года, когда на улицах Киева уже шли протестные акции с требованием смены власти в стране, и такое решение приняли якобы для общественно-политического компромисса, пишет портал «Политика сегодня».

После прихода к власти президента Незалежной Петра Порошенко Евросоюз ввёл санкции против Азарова по предложению правительства страны. Кроме того, экс-премьер стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в хищении государственных средств и в злоупотреблении полномочий. Подозреваемый объяснил преследование политическими мотивами.

Накануне Азаров заявил, что отношения между Москвой и Киевом рано или поздно наладятся. По его словам, у РФ и Украины много родственных, экономических и культурных связей, которые властям Незалежной не удаётся разрушить.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из священной в адскую тему для России в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что намерен добиться усиления давления на Москву. Кроме того, политик выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе, писал NEWS.ru.