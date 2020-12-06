Экс-премьер Украины назвал «болтовнёй» слова Кравчука о санкциях против РФ

https://static.news.ru/photo/79e5602a-37ab-11eb-9da7-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: AzarovNikolay/twitter.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал общественность меньше обращать внимание на слова «таких товарищей, как Кравчук», имея в виду экс-главу Незалежной. Некогда руководитель кабмина таким образом отреагировал на предложение политика отключить РФ от международной платёжной системы SWIFT. Он добавил, что репутация Кравчука не вызывает доверия.

Кравчук, прежде всего, должен требовать от своих властей выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет. Он может что угодно требовать, но это всё пустое абсолютно. Очередная болтовня, и за этой болтовнёй ничего не стоит, — заявил Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.

Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» пообещал, что после новогодних праздников Киев потребует ужесточить санкции в отношении Москвы, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Он добавил, что переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР возможны только после полной демилитаризации региона.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек оценил идею экс-президента Украины Леонида Кравчука отключить РФ от международной расчётной системы SWIFT. По мнению парламентария, идея больше похожа на «хайп». По его словам, бывший лидер Незалежной нашёл себя в разработке «фантастических антироссийских проектов», которые не имеют ничего общего с реальной жизнью: то инициирует какие-то переговоры, то зовёт Запад на помощь, то хочет переписать минские договорённости, писал NEWS.ru.